'Geef hogere boetes voor gooien afval op straat in Zaanstad'

ZAANDAM - Als Jaap Keijser 's ochtends zijn kapperszaak opent, ruimt hij eerst het zwerfvuil voor z'n deur op. Plastic zakjes, peuken en blikjes liggen verspreid op de stoep. Een dagelijkse ergernis die er nu toegeleid heeft dat hij wil dat de gemeente forse boetes gaat uitdelen.

"Het vuil ligt niet alleen hier in de straat maar in alle Zaanse wijken", zegt Jaap, die ook raadslid is voor de Zaanse Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV). "En daarom vinden wij als POV dat het net zo zwaar beboet moet worden als afval dat verkeerd wordt aangeboden. Daar staat 182 euro boete op."

Zaankanters onderschrijven het verhaal van Jaap. "Het is de grootste erfenis van de bewoners van Zaandam", vertelt een vrouw die zegt regelmatig overtreders aanspreekt op het zomaar weggooien van vuilnis op straat. Een man zegt zelfs 'drugsspuiten' te vinden op straat.

Handhavers

Jaap Keijser vindt dat de gemeentelijke handhavers, die volgens hem nu vooral letten op verkeerd fietsgedrag, moeten worden ingezet om de overtreders te beboeten

Het voorstel van de Jaap Keijser wordt 13 november besproken in de Zaanse gemeenteraad.