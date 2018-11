De 80-jarige oorlog van verzetsheldin Freddie Oversteegen

HAARLEM - Freddie Oversteegen uit Haarlem was één van de drie vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in het verzet. Samen met zus Truus Menger-Oversteegen en vriendin Hannie Schaft, blies ze bruggen op en smokkelde ze wapens. En als 15-jarig meisje deinsde Freddie er zelfs niet voor terug om te doden.

Zoon Remi Dekker blikt terug op het leven van zijn moeder, die op 5 september is overleden. Een dag voor haar 93- ste verjaardag. "Ik was een jaar of acht toen ik thuis kwam met een stukje over Hannie Schaft. Mijn moeder begon te huilen en vertelde dat het een vriendin van haar was geweest. Dat had wel impact. Toch wilde ze er eigenlijk niet teveel over praten."

Freddie was 14 jaar toen de oorlog uitbrak en ze gevraagd werd voor het communistisch verzet. Samen met haar twee jaar oudere zus Truus. Later kwam Hannie Schaft erbij. Het verzet kon de meisjes goed gebruiken vanwege hun onschuldige uiterlijk. Zij zouden niet snel verdacht lijken als ze op hun fiets wapens rondbrachten, zo was de gedachte. Maar daar bleef het niet bij. Freddie was 15 toen ze voor het eerst moet hebben geschoten. "Ik heb me daar nooit naar bij gevoeld", zegt Remi. "Ze heeft juist andere mensen beschermd. Er was geen politie. Het was een periode van rechteloosheid. Er was een stelletje misdadigers die in staat waren heel veel mensen te vermoorden. En daar heeft mijn moeder in sommige gevallen een stokje voor kunnen steken."

Op de achtergrond

In tegenstelling tot haar zus Truus Menger, sprak Freddie publiekelijk bijna nooit over de oorlog. Hannie Schaft werd de heldin en Truus voerde altijd het woord bij herdenkingen. Freddie bleef meer op de achtergrond, maar haar rol in het verzet was even groot. "Mijn moeder was wel getraumatiseerd", zegt Remi. Ze voelde zich nooit lekker, lag altijd plat. Mijn vader kookte. Alleen op vakantie knapte ze altijd helemaal op. Dan was ze er even helemaal uit en kon ze de oorlog vergeten. Ze wilde het wel graag uitdragen, maar ze kon het eigenlijk niet. Pas de laatste jaren is dat gelukkig wel gelukt."

Erkenning

En 2014 werden in Haarlem ook straten naar Freddie en Truus vernoemd. En de zussen uit het verzet ontvingen het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van premier Rutte. Eindelijk erkenning vond Freddie."Het betekende veel voor haar. Het was wel één van de hoogtepunten."

"De oorlog duurde voor Freddie eigenlijk 80 jaar", zegt Remi. "In de jaren '30 namen haar communistische ouders namelijk al vluchtelingen uit Duitsland in huis. Het is bij mijn moeder nooit gestopt. Ze had het eigenlijk altijd over de oorlog."

Op een foto uit de oorlogsjaren poseert Freddie met een geweer. "Later heeft ze zichzelf nog eens in dezelfde pose laten fotograferen. De foto's stonden bij elkaar. Daar was ze trots op en zo wilde ze herinnerd worden Als een stoere vrouw."