Schiphol wil veiligheid verbeteren met nieuwe maatregelen

AMSTERDAM - Schiphol maakt werk van maatregelen die nodig zijn om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. Eerder bracht de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) een kritisch rapport uit, waarna een veiligheidsanalyse volgde van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Schiphol deed zelf ook onderzoek.

Aanleiding voor de onderzoeken waren meerdere incidenten, zoals bijna-botsingen tussen vliegtuigen. De OvV stelde eerder dat de luchthaven niet verantwoord kan doorgroeien als Schiphol geen ingrijpende maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen.

Verschillende maatregelen

Schiphol wil de veiligheid op verschillende manieren verbeteren. Zo onderzoekt de luchthaven momenteel de mogelijkheid om medewerkers van de verkeerstoren, die voertuigen op de grond begeleiden, in dezelfde ruimte aan het werk te zetten als de collega's die taxiënde vliegtuigen bijstaan. Dat zijn vliegtuigen die rijden over de grond en door piloten worden bestuurd en dus niet worden geduwd of gesleept. Dat zou de kans op ongelukken moeten verkleinen.

Daarnaast onderzoekt Schiphol hoe de inzet van voertuigen op de grond effectiever kan en moet digitalisering de luchthaven veiliger maken. Ook wil Schiphol de parkeerplekken voor vliegtuigen langs de Zwanenburgbaan uitbreiden. Daarmee moeten baankruisingen worden voorkomen.