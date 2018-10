Hockeyer Croon vervangt Floris Wortelboer in WK-selectie

BLOEMENDAAL - Jorrit Croon gaat tóch mee met de Nederlandse hockeyers naar het WK. De jonge speler van Bloemendaal vervangt Floris Wortelboer, eveneens speler van de Noord-Hollandse club. Wortelboer raakte maandag tijdens de verloren interland tegen Spanje (2-1) geblesseerd aan zijn schouder en reist daardoor niet af met Oranje naar India.

Wortelboer was eerder dit jaar ook al even geblesseerd aan zijn schouder, nadat deze uit de kom was geschoten. Hij was volledig hersteld, maar raakte maandag in Valencia dus opnieuw geblesseerd. Nu mag de twintigjarige Croon, die eerste al op de lijst stond als reservespeler, mee naar het wereldkampioenschap.

"Uit diverse onderzoeken bleek gisteravond dat de blessure ernstig is", lichtte bondscoach Max Caldas zijn keuze toe. "We moesten de beslissing nemen om voor Floris een vervanger op te roepen. Het is een vreselijke teleurstelling voor Floris, die ronduit pech heeft dat dit hem nu overkomt. Hij vliegt vandaag terug naar Nederland waar hij verder begeleid zal worden om te herstellen."

WK

Het WK wordt van 28 november tot en met 16 december gehouden in Bhubaneswar, India. Eerst speelt de ploeg van Caldas nog een vierlandentoernooi in Valencia, waar naast Spanje ook Engeland en Ierland aan deelnemen.

Lees ook: Veel Noord-Hollandse inbreng in WK-selectie hockeymannen