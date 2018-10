Anderhalve ton voor kamer zonder eigen toilet en keuken in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Elf vierkante meter zonder eigen keuken en toilet. Een Amsterdamse makelaar vraagt er anderhalve ton voor.

Het gaat om een kamer op de zevende etage van een pand aan de Korte Geuzenstraat in Amsterdam-West. Volgens de makelaar is er een "werkelijk fantastisch uitzicht over de stad" en zorgt de "mooie, rustige straat met veel groen" voor een "aangename woonomgeving".

Lees ook: Piepkleine Amsterdamse studentenkamer (15 m2) verkocht voor 150.000 euro

"De kamer heeft een eigen wastafel", staat er verder in de advertentie te lezen. "U kunt gebruik maken van twee gemeenschappelijke douches en toiletten. De keuken is uitgevoerd met twee aanrechtbladen en wordt ook gedeeld."

Lees ook: Amsterdamse kelder staat te koop voor bijna drie ton

Naast de vraagprijs van anderhalve ton is er ook nog een maandelijkse VVE-bijdrage van 140 euro per maand.