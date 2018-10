Deel dit artikel:













Zó kom je als automobilist het fileseizoen door Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Dat het vanavond druk gaat worden op de de weg wisten we al, maar ook de komende tijd kunnen er wat 'monsterspitsen' gaan komen. Het fileseizoen is begonnen en ongelukken, kop-staartbotsingen en andere incidenten kunnen dan extra roet in het eten gooien. De ANWB heeft daarom een aantal tips om juist díe te voorkomen.

Mobiele telefoon

Laat die gewoon met rust. Zet het geluid uit of op vliegtuigmodus. "Een of twee seconden afleiding kan al de aanleiding zijn voor een ongeluk", aldus de verkeersdienst. Lees ook: Monsterspits op komst: dit kan je verwachten Snelheid

Let op het overige verkeer, pas je snelheid aan en houd gepaste afstand tot de voorganger. "Niet te weinig, maar ook niet te veel. Geef op tijd je richting aan en gun ook andere weggebruikers de ruimte." Rijstrook

Blijf zoveel mogelijk op dezelfde rijstrook, want "teveel wisselen geeft onrust, andere automobilisten moeten remmen en dit leidt weer tot file." Remmen

"Rem niet onnodig", zo waarschuwt de ANWB. "Remlichten kunnen schrikreacties veroorzaken bij achterliggers." 💬 Whatsapp ons!

