Lucas Rive uit Hoorn bij beste 20 restaurants van Nederland

HOORN - Lucas Rive uit Hoorn is het hoogst genoteerde West-Friese restaurant in de 'Lekker 500'. Met een negentiende plek is Lucas Rive het enige restaurant uit de regio in de top 100.

Ieder jaar wordt de gids met daarin de top 500 van beste restaurants uitgebracht. Vorig jaar stond Lucas Rive, ook bekroond met één Michelinster, op plek 24. En met deze stijging van vijf plekken zijn ze maar al te trots, zo valt te lezen op hun Facebookpagina: "WAUW, we staan gewoon op plek 19 van de 500 lekkerste restaurants van Nederland!! Trots! Dit was natuurlijk nooit gelukt zonder ons geweldige team!"



Nieuwe nummer 1

De lijst kent overigens een nieuwe nummer één. Het Zeeuwse Inter Scaldes, vorig jaar nog nummer twee, stootte de Librije van Jonnie en Thérèse Boer uit Zwolle van hun troon.



Bekijk hier de volledige top 100.

