Nieuwe website moet inzicht geven op veiligheid Schiphol

SCHIPHOL - Een nieuwe website moet voortaan inzicht geven op veiligheidsmaatregelen op Schiphol. Naar aanleiding van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid moest Schiphol ingrijpende maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Voorbeelden zijn vliegtuigen die te dicht in elkaars buurt zijn gekomen en het zonder toestemming oversteken van start- en landingsbanen.

Om na 2020 verantwoord door te groeien kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) Schiphol vorig jaar met een aantal aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren op de luchthaven. Aanleiding voor het onderzoek waren meerdere incidenten zoals bijna-botsingen tussen vliegtuigen.

In april van dit jaar gaf de OVV Schiphol er weer van langs, de raad vond dat de veiligheid nog steeds onderschikt was aan de groei.

Op de nieuwe site die vandaag door Schiphol, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland is gelanceerd, kan bekeken worden welke aanbevelingen de OVV heeft gegeven, maar ook de maatregelen die Schiphol al heeft getroffen of zegt te gaan aanpakken.

De luchthaven onderzoekt momenteel onder meer de mogelijkheid om medewerkers van de verkeerstoren, die voertuigen op de grond begeleiden, in dezelfde ruimte aan het werk te zetten met de collega's die taxiënde vliegtuigen bijstaan. Dit om de kans op ongelukken te verkleinen. Eerder was al bekend dat er een extra taxibaan komt op het viaduct over de A4.

'Oude wijn in nieuwe zakken'

Er is ook kritiek op het initiatief. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) snapt er niks van dat de eindgebruikers, de piloten dus, niet mogen meepraten met het samenwerkingsverband van onder andere Schiphol en KLM. 'Oude wijn in nieuwe zakken', noemt de VNV het, omdat het volgens de pilotenvakbond niet meer is dan dezelfde club mensen die voorheen ook al over veiligheidsmaatregelen spraken.

De VNV zegt dat het niet laten stijgen van de kosten leidend is en maakt zich ernstige zorgen over de houding van en de manier waarop deze partijen tegen vliegveiligheid aankijken.