Jongerencentrum Missing ziet verhuizing niet zitten: "Het is doodzonde"

MEDEMBLIK - De uitbreidingsplannen van scholengemeenschap De Dijk in Medemblik vallen niet goed bij jongerencentrum Missing. Dat zou hierdoor moeten verhuizen binnen het pand en daarmee de helft aan ruimte moeten inleveren.

"We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en het is gewoon doodzonde als we weg moeten", vindt penningmeester Mark Olthof. De school wil uitbreiden en heeft daarvoor een voorstel ingediend bij de gemeente. Om extra ruimte te creeren moeten er binnen het pand geschoven worden met onder andere de fysiopraktijk, de bibliotheek en het theater.

Domino-effect

Volgens Olthof is er sprake van een domino-effect. "Uiteindelijk moeten wij naar een ruimte die ook gebruikt wordt door kinderopvang Small Steps. We hebben daar geen plek voor al onze spullen, zoals de bar, de biljarttafel en dartboards."

Missing maakt al zo'n twaalf jaar gebruik van de ruimte en heeft het zo ingericht dat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt, met onder meer een discohoek. Dagelijks komen er tientallen jongeren naar het jongerencentrum.

Als de plannen door zouden gaan, krijgt de ruimte een andere bestemming, tot grote spijt van Olthof:

De plannen zijn nog niet definitief. Volgende maand worden deze besproken in de gemeenteraad.