BEVERWIJK - De Bazaar in Beverwijk is een smeltkroes van culturen waar ieder weekend tienduizenden mensen komen om te kopen, te vérkopen of om naar andere mensen te kijken.

'De Bazaar In Beeld' is een serie over de mensen van De Bazaar. Vandaag de man die de spin in het web is in Beverwijk: marktmeester Lex Mantz, een man uit één stuk. "Het is het mooiste beroep dat er is."