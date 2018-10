Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Met deze beroepen kom je in Noord-Holland makkelijk aan de bak Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Wie ICT'er, loodgieter of vrachtwagenchauffeur is, kan in Noord-Holland zo aan de bak. Dat zijn namelijk de beroepsgroepen waar veel vraag naar is, maar weinig aanbod.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De uitkeringsinstantie zette per regio vijf moeilijk vervulbare vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar op een rij. In alle Noord-Hollandse regio's, van Het Gooi tot aan Noord-Holland Noord, is men hard op zoek naar loodgieters, vrachtwagenchauffeurs, ICT'ers, leerkrachten in het basisonderwijs en verpleegkundigen. Hovenier

Wie niet van vieze vingers houdt en graag in de tuin werkt, moet vooral in de regio Noord-Holland Noord wezen. Daar staat hovenier namelijk in de top vijf van moeilijk vervulbare vacatures. Lassers komen in de regio IJmond makkelijk aan de bak en ben je heel toevallig operator procesindustrie? Dan moet je gaan solliciteren in Zaanstreek/Waterland. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003