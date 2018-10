Deel dit artikel:













Scooteronderdelen gevonden bij inval loods Aartswoud Foto: WEEFF

AARTSWOUD - Bij een inval in een loods in Aartswoud zijn door de politie meerdere scooteronderdelen in beslag genomen. Ook zijn er twee aanhoudingen verricht.

Volgens mediapartner WEEFF werden twee jongens van 15 en 17 uit Nibbixwoud gearresteerd toen bleek dat ze op een gestolen scooter reden. Dat was de aanleiding om ook de loods te doorzoeken. Na verhoor zijn de twee weer vrijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. Of de scooteronderdelen alweer terug zijn bij de rechtmatige eigenaren is nog onduidelijk.