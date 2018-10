Lindhout fluit Ajax - Willem II en Kuipers AZ - De Graafschap

ZEIST - Ajax - Willem II wordt gefloten door Allard Lindhout en Björn Kuipers is de scheidsrechter bij de thuiswedstrijd van AZ tegen De Graafschap.

Ajax - Willem II

Alard Lindhout krijgt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA assistentie van Joost van Zuilen en Rens Bluemink. Rob Dieperink is de vierde official en Christiaan Bax de VAR. Het duel in Amsterdam begint om 20.45 uur.

AZ - De Graafschap

Björn Kuipers neemt zaterdagavond zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra mee naar Alkmaar. Alex Bos is de vierde officiale en Peter Janson de VAR. Het duel in het AFAS Stadion begint om 20.45 uur en is zoals altijd live te volgen op de site, app en onze Facebookpagina.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie gaat lijstaanvoerder Go Ahead Eagles zondagmiddag op bezoek bij Telstar. Siemen Mulder fluit om 14.30 uur in Velsen-Zuid voor de aftrap. Ook op zondag gaat Jong AZ op bezoek bij NEC in Nijmegen. Dat duel staat vanaf 14.30 uur onder leiding van Richard Martens.

Op de 'gewone' vrijdagavond moet Jong Ajax op bezoek bij sc Cambuur. Ook scheidsrechter Erwin Blank zal in Leeuwarden aanwezig zijn om dat duel in goede banen te leiden.

FC Volendam gaat vrijdagavond op bezoek bij FC Dordrecht. Die wedstrijd staat onder leiding van Laurens Gerrets.

De laatste twee wedstrijden zijn vrijdagavond live te volgen op de radio in NH Sport.