Nergens in Noord-Holland Noord wordt zoveel gerookt als op Texel

TEXEL - Nergens in de regio Noord-Holland Noord roken jongeren tussen 16 en 25 jaar zoveel als op Texel. Een derde van de jongeren op het eiland steekt wekelijks een sigaret op en bijna een kwart rookt dagelijks. Daarmee scoort Texel aanmerkelijk slechter dan elders.

Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Noorden. Het onderzoek is gehouden onder zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord. Bijna drieduizend jongeren (West-Friesland, Noordkop, Alkmaar en omstreken) vulden een vragenlijst in over roken, gezondheid en leefstijl.

Uit de cijfers blijkt dat 33,2 procent van de jongvolwassenen op Texel minimaal één keer per week te roken. Iets meer dan een kwart (25,4 procent) steekt dagelijks een sigaret tussen de lippen.

GGD Hollands Noorden vindt de uitkomsten nog veel te hoog. Ook blijken de rokers meer problemen te hebben dan niet-rokers. Een woordvoerder van de GGD legt uit hoe dat zit: