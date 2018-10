Dit zijn de Noord-Hollandse finalisten bij de gloednieuwe INC Awards

HAARLEMMERMEER - Nog nooit van de INC Awards gehoord? Dat kan kloppen, want deze prijs is dit jaar in het leven geroepen door de stichtingen De Upside van Down en de Stichting Downsyndroom. De awards gaan naar organisaties die mensen met een verstandelijke beperking omarmen, en maar liefst acht Noord-Hollandse initiatieven maken kans.

INC staat voor 'include' en 'include everyone' is de slogan die bij deze Awards hoort. Organisaties die dít goed doen, vallen dit jaar in de prijzen. "We vinden allemaal dat het natuurlijk nog veel beter kan, maar er gaat óók heel veel al goed", zegt Linda Germs van de INC Awards. "We wilden vooral dat gaan vieren wat er goed is gegaan en de mensen die hier het goede voorbeeld in geven daar een applaus voor geven. "



De tekst gaat verder onder de video:



Er worden INC Awards uitgereikt in vier categorieën: 'werk & opleiding', 'marketing, reclame & PR', 'kunst & cultuur' en 'sport & recreatie'. Van de in totaal 80 nominaties zijn nu 13 finalisten gekozen. DownTown Ophelia (Aalsmeer) is genomineerd in de categorie werk & opleiding. Bij dit evenement werken mensen met een beperking in de zaken van lokale ondernemers.In de categorie marketing & reclame is(Zaandam), waarbij Sjoerd met het Syndroom van Down vlogt voor de supermarktketen, een van de kanshebbers. Ook Hema (Amsterdam) staat in de finale vanwege hun reclamecampagne waarbij een meisje met Down model stond.In de categorie sport & reclame zijn er zelfs drie Noord-Hollandse finalisten. Allereerst voetbaltoernooi, daarnaast sportclub(Amsterdam) voor mensen met een beperking en tot slot het(onder andere in Bloemendaal), waar kinderen met Down, autisme en ADHD surfles krijgen.

Inspireren

De organisatie van de INC Awards wil het bedrijfsleven inspireren met een andere blik te kijken naar collega’s met een verstandelijke beperking. "Zinnig werk maakt gelukkig, maar als je een beperking hebt is het heel lastig om zinnig werk te kunnen doen", zegt Germs. "Als we daar allemaal een beetje begrip voor hebben en deze mensen een rol geven die bij hen past, dan moet dat kunnen."

Ze krijgt veel positieve reactie van bedrijven die al het goede voorbeeld geven. "Wij horen vaak dat ze blij zijn met de nieuwe wind die de collega's met een beperking doen waaien. Het levert vaak meer op dan het kost."