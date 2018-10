College Gooise Meren blijft intact ondanks vertrek wethouder

GOOISE MEREN - De coalitie in Gooise Meren blijft intact. Hart voor Bussum Naarden Muiden (BNM) heeft bekendgemaakt samen te willen blijven werken met de VVD, D66 en GroenLinks. De partij moest zich bezinnen op de toekomst na het gedwongen vertrek van wethouder Marieke Munneke-Smeets.

De wethouder van Hart voor BNM moest anderhalf week geleden opstappen, nadat ze de raad laat had geïnformeerd over een onderzoek naar de veiligheid van de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan in Bussum.

Begin deze week mochten de leden van de partij zich uitspreken over het vervolg en het resultaat van deze ledenraadpleging is dat Hart voor BNM deel blijft uitmaken van de coalitie.

Nieuwe politiek

In een persverklaring ligt fractievoorzitter Marieke Le Noble dit besluit toe: "De inwoners hebben tijdens de recente verkiezingen van maart 2018 een duidelijke wens uitgesproken voor de nieuwe politiek. Veel van onze speerpunten zijn opgenomen in het coalitie-akkoord. We willen het vertrouwen dat de kiezers in onze partij hebben gesteld, waar blijven maken."

