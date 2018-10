Lelystad start deelsysteem voor elektrische fietsen en auto's

LELYSTAD - Lelystad Airport Businesspark (LAB), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad beginnen met het eerste deelsysteem voor e-bikes en e-auto's van Lelystad. Daarmee willen de drie partijen duurzame mobiliteit stimuleren en de luchtkwaliteit verbeteren.

Werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in Lelystad en op Lelystad Airport Businesspark kunnen de eerste zes maanden kosteloos gebruikmaken van het deelsysteem. In totaal zijn er 25 e-bikes en drie elektrische auto's beschikbaar.

Het is bedoeling om het aantal voertuigen medio volgend jaar te vergroten. Het streven is dat medio 2020 minstens 10 procent van de werknemers in Lelystad regelmatig gebruikmaakt van het e-deelsysteem.

"Met dit deelsysteem bieden we een modern alternatief voor bedrijven en hun werknemers om serieus werk te maken van duurzame mobiliteit. Voor korte afstanden in en rondom Lelystad is de e-bike namelijk een prima vervoersmiddel. En moet je een keer wat verder weg dan staat er een volgeladen elektrische auto voor je klaar", aldus Rob Verhoeff van het LAB.