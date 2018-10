'Boodschappen worden komende jaren duurder'

AMSTERDAM - De prijzen van boodschappen gaan de komende jaren mogelijk flink omhoog. Dat zegt het economische bureau van ABN Amro in een rapport. De bank verwacht dat de effecten van de producten op het milieu worden doorberekend in de prijs.

Nu zitten de kosten voor CO2-uitstoot of het verlies van biodiversiteit niet in de prijs van de producten en worden zij afgewenteld op de maatschappij. Hierdoor zijn biologische producten duurder dan andere producten. Met de nieuwe berekeningen zal dit in de toekomst omgekeerd zijn.

Het economische bureau vergeleek de productiekosten van gangbare en biologische bloemkool. Uit de berekening in het rapport komt naar voren dat de gangbare productie van bloemkool 681 euro per hectare kost. De biologische productie van bloemkool kost 360 euro per hectare. De kosten bij gangbare productie zijn dus bijna tweemaal zo hoog als bij biologische productie.

Enquête

De vraag is of de consument ook bereid is om de werkelijke prijs van de boodschappen te betalen. Uit een enquête van het economische bureau onder ruim 2000 consumenten blijkt in ieder geval dat niet alle consumenten zich bewust zijn van de maatschappelijke kosten die de huidige manier van produceren met zich meebrengt. Bijna de helft van de respondenten vindt namelijk dat zij al voldoende betalen voor hun voedsel.

Van de ondervraagden denkt 30 procent dat de huidige prijs te laag is en 20 procent heeft geen duidelijke mening. Wel verwacht 90 procent dat de prijs van boodschappen de komende vijf jaar hoger komt te liggen om het milieu te sparen.

Toch reageren de consumenten verdeeld op de vraag of zij ook bereid zijn om meer te betalen. Van de ondervraagden is 37 procent bereid meer te betalen om het milieu te sparen en is 26,1 procent dit niet van plan. 35,5 procent staat hier neutraal in.