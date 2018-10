Aalsmeerse snackbar is hekkensluiter in Cafetaria Top 100

AALSMEER - Een vaste waarde in de Cafetaria Top 100, maar dit jaar wel op de aller- allerlaatste plek: Foodmaster King Lao uit Aalsmeer. De snackbar is volgens het juryrapport verzorgd en sfeervol, maar moet iets meer aandacht besteden aan de details.

"Een pluim voor de goede service en de mooie, gevarieerde menukaart", aldus de keurmeesters. "De huisgemaakte loempia viel buitengewoon goed in de smaak. Die mag dan ook best meer gepromoot worden in de zaak, vinden we."

De afgelopen jaren kreeg de friettent altijd een plekje in de Top 100, maar nog nooit zo laag als nu. Tijdens de drukte bleven er wat taken liggen, zoals het opruimen van de tafels. Als King Lao meer zou letten op de details, "zien we ze de volgende keer vast en zeker stijgen op de lijst", aldus het oordeel.

Wedstrijd

De Snackkoerier Cafetaria Top 100 is een initiatief van Snackkoerier. Horecazaken kunnen zich (gratis) inschrijven. De ranking komt door middel van mystery visits en een onafhankelijke jury tot stand. De bevindingen worden een dag na het finale event toegestuurd, zodat de feedback gebruikt kan worden om de cafetaria te verbeteren.

Rest van de lijst

Naast King Lao staan er nog vier andere Noord-Hollandse friettenten in de top 100. Dat zijn Snackhouse LOBO uit Alkmaar (33), Family Kerkplein uit Heemskerk (73), Lunchroom Friethuys bij de Boer uit hetzelfde dorp (90) en Family Oostzaan uit Oostzaan (99).

Wie de beste snackbar-beleving van Nederland wil, moet naar het Friese Bergum. Restaria ’t Luifeltje ging er namelijk met de winst vandoor.