Auto belandt op de kop na klap tegen vangrail in Assendelft Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - Bij een ongeval op de Vaartdijk in Assendelft is een auto op de kop beland. Volgens een getuige raakte de bestuurder in de bocht de vangrail.

Op foto's is te zien dat de schade aan de auto groot is. De bestuurder raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij. Een berger was aanwezig om de auto te verslepen. De weg was daarvoor tijdelijk afgesloten, maar die is inmiddels weer open.

