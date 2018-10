Deel dit artikel:













Noord-Hollander betaalt meer voor huurhuis, vooral in Bussum

NOORD-HOLLAND - Huurders die in Bussum willen wonen hebben het afgelopen jaar een stuk dieper in de buidel moeten tasten. Daar is de huurprijs namelijk met 14,9 procent toegenomen. Dat is een groot verschil met het provinciale gemiddelde. In Noord-Holland moet een huurder in het derde kwartaal van dit jaar slechts 3,4 procent meer betalen dan vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius.nl. De prijs per vierkante meter is in Noord-Holland een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Voor een vierkante meter in de provincie betaal je op dit moment zo'n 21,02 euro. Het landelijke gemiddelde is 16,04 euro. De kleinste toename is in Amsterdam, maar daar is de huurprijs wel het hoogst in de provincie. In Hoofddorp en Amstelveen is de gemiddelde prijs voor een huurwoning afgenomen. 💬 Whatsapp ons!

