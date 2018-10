Deel dit artikel:













Twee Heemskerkse snackbars in Cafetaria Top 100 Foto: Google Maps

HEEMSKERK - De Heemskerkse liefhebbers van een vette hap kunnen hun hart ophalen, want er staan maar liefst twee cafetaria's uit het dorp in de jaarlijkse Top 100. Family Kerkplein is geëindigd op de 73ste plek en Lunchroom Friethuys bij de Boer pakt de 90ste ranking.

Volgens de keurmeesters is Family Kerkplein een uitnodigende cafetaria met een "gezellig terras en een gemoedelijke sfeer". "De brede glimlach bij de medewerkers is niet gespeeld en heeft een positieve invloed op de stemming onder de gasten." Bij Lunchroom Friethuys bij de Boer vallen vooral de huisgemaakte frieten in de smaak. "Ook de luxe kroket vinden we erg goed van kwaliteit en zeer smaakvol", aldus het juryrapport. "De ambachtelijke uitstraling van het interieur is erg gezellig." Kritische noot: de buitenkant van de zaak sluit daar niet op aan en daardoor zou de cafetaria niet goed genoeg opvallen. Wedstrijd

De Snackkoerier Cafetaria Top 100 is een initiatief van Snackkoerier. Horecazaken kunnen zich (gratis) inschrijven. De ranking komt door middel van mystery visits en een onafhankelijke jury tot stand. De bevindingen worden een dag na het finale event toegestuurd, zodat de feedback gebruikt kan worden om de cafetaria te verbeteren. Rest van de lijst

Naast de twee Heemskerkse cafetaria's staan er nog drie andere Noord-Hollandse friettenten in de top 100. Dat zijn Snackhouse Lobo uit Alkmaar (33), Family Oostzaan uit Oostzaan (99) en de hekkensluiter is Foodmaster King Lao uit Aalsmeer (100). Wie de beste snackbar-beleving van Nederland wil, moet naar het Friese Bergum. Restaria ’t Luifeltje ging er namelijk met de winst vandoor.