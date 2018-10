Zorgondernemer Belhawi: 'Kans op doorstart MC Slotervaart heel groot'

AMSTERDAM - Een van de curatoren van het failliet verklaarde ziekenhuis Slotervaart liet gisteren weten dat er nog geen concreet uitzicht is op een doorstart. Zorgondernemer Sinan Belhawi vertelde deze ochtend bij BNR Nieuwsradio juist dat de kans op een mogelijke overname heel groot is.

Hij is één van de drie serieuze gegadigden voor de overname van het ziekenhuis. "We zijn er dag en nacht mee bezig, we moeten het Slotervaart redden", zei hij vanochtend op de radio.

"De investeerders zijn serieus", zegt Belhawi. Hij zegt open te staan voor alle partijen die 'hier iets mee willen doen' en gaat deze week een serieus bod uitbrengen.

Belhawi heeft ook al voor ogen hoe de investeerders het verschil kunnen maken: "We willen het ziekenhuis ondernemend maken, dat als in de toekomst één afdeling het niet redt, niet meteen het hele ziekenhuis omvalt."

Geen concreet uitzicht

De curatoren lieten gisteren nog weten dat er geen concrete uitzichten zijn op een gehele doorstart van MC Slotervaart.

