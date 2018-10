André Hazes met de billen bloot op sociale media

AMSTERDAM - (AT5) André Hazes blijkt een bijzonder ritueel te hebben voordat hij het podium betreedt. Op Instagram geeft hij een onthullend kijkje in zijn 'voorbereidingen'.

Hazes junior gaf de afgelopen dagen concerten in Ahoy, want ook in Rotterdam heeft hij fans. Niet alleen op het podium was er veel te zien, ook backstage was er het nodige spektakel. Dat blijkt wel uit deze foto die André op Instagram plaatste.

Lees ook: Oververmoeide André Hazes zegt optredens af: "Tot op het bot gewerkt"

Op de foto is een poedelnaakte André op schoot geklommen bij zijn vrouw Monique. Zij kan dat wel waarderen, blijkt uit een goedkeurend handgebaar. Ook heeft de volkszanger een kikker in zijn bil.