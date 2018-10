Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobiliste rijdt het water in bij Purmerend Foto: Inter Visual Studio / Lorenze Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenze Derksen

PURMEREND - Een automobiliste is gisteravond bij Purmerend in het water gereden. Ze is niet gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur bij de afrit Purmerend-Zuidoostbeemster. Volgens de politie kon de bestuurster zelf uit het voertuig klimmen. Hoe het kon gebeuren dat de vrouw in het water reed, is niet duidelijk. Ambulancepersoneel heeft haar nog nagekeken, maar ze heeft geen verwondingen overgehouden aan het ongeluk. De afrit is nog een tijd gesloten geweest zodat het voertuig uit het water gevist kon worden.