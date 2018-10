Honderden vogelaars zoeken naar zeldzame roodoogvireo

TEXEL - De roodoogvireo was afgelopen weekend gespot in het bos op Texel. Honderden vogelaars hebben de overtocht naar het eiland gemaakt om het dier op te sporen en vandaag probeerde nog een honderdtal het.

"Zo'n exemplaar kom je zelden tegen. De opwinding en de adrenaline als je hem dan hebt gevonden is fantastisch", zegt vogelaar Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum op Texel. Zo'n bijzondere vogel op het eiland is voor hem een hele eer.

De roodoogvireo is twee keer eerder in Nederland geweest, maar op Texel nog nooit. Waarschijnlijk is de vogel tijdens de overtocht van Noord- naar Zuid-Amerika de groep kwijtgeraakt en op het Waddeneiland terecht gekomen.

Vandaag gingen de laatste vogelaars op zoek naar de olijfgroene vogel. De vogel is na het middaguur niet meer gezien. "De kans is groot dat hij is weggevlogen."