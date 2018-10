Man uit Hoorn vier maanden cel in voor ontvoeren en mishandelen ex-vriendin

HOORN - De rechtbank in Alkmaar heeft de 32-jarige Kamiel R. uit Hoorn tot acht maanden cel veroordeeld, waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij zijn ex-vriendin heeft ontvoerd en mishandeld.

R. verklaarde in de rechtszaal dat hij wilde dat zijn ex haar excuses zou aanbieden aan zijn nieuwe vriendin, en dat hij haar daarom bij een supermarkt in Zwaag kwam ophalen met de auto.

Benen uit portier

Een agent in burger zag echter dat er iets niet pluis was: er bungelden twee benen uit het portier van de auto en hij hoorde een vrouw om hulp schreeuwen. Terwijl R. verder reed, volgde de politieman hem, waarna hij kon worden opgepakt. De vrouw liep bij de ontvoering striemen en hoofdwonden op.

R. heeft naast acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen van de rechter.