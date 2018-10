Pepernoten "met authentieke VOC-kruiden" schieten in het verkeerde keelgat

NOORD-HOLLAND - Zijn pepernoten "met authentieke VOC-kruiden" gewoon een kruidige lekkernij of 'ongebreidelde verheerlijking van kolonialisme'? Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië schaart het product onder de tweede categorie en diende een klacht in bij Albert Heijn.

"Deze kruiden zijn over de ruggen van duizenden vermoorde Indonesiërs verkregen. Het is dan ook stuitend dat dit zo in de winkel ligt, alsof wij daar trots op mogen zijn. Deze moeten per direct uit het assortiment", schrijft het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië op Facebook.

Discussie

Online zorgde het bericht dat het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands schreef na het aantreffen van de pepernoten in de AH op het Amsterdamse Buikslotermeerplein voor flink wat roering. Waar de ene lezer het "nogal vergezocht vindt", noemt een ander het "verheerlijking van de Nederlandse schaduwzijden van de geschiedenis." Ook werden eerdere discussies over andere twijfelachtige zoetigheden als negerzoenen, jodenkoeken en blanke vla weer boven tafel gehaald.

Het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië gaat alle klachten verzamelen en biedt deze gezamenlijk aan aan de Albert Heijn en de Van Delft Pepernotenfabriek. Albert Heijn wil niet reageren op de kwestie en verwijst door naar de Van Delft Pepernotenfabriek.