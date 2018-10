Zaanse partij wil straatvervuilers harder straffen: "Boete van minimaal 182 euro"

ZAANSTAD - De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil dat straatvervuilers in Zaanstad harder worden gestraft. Een boete voor het verkeerd aanbieden van afval moet volgens de partij minimaal 182 euro bedragen.

Ook wil de partij dat het op straat gooien van klein afval (bijvoorbeeld peuken, kauwgom of flesjes) bestuursrechterlijk gelijk wordt gesteld aan het verkeerd aanbieden van afval. Verder draagt de fractie het college op strenger te gaan handhaven op straatvervuilers.

"Het zwerfvuil in Zaanstad-centrum en met name in woongebieden neemt onacceptabele vormen aan", meldt de partij in een motie.