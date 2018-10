De Peiling: Zaanse partij wil straatvervuilers harder straffen: "Boete van minimaal 182 euro"

ZAANSTAD - De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil dat straatvervuilers in Zaanstad harder worden gestraft. Een boete voor het verkeerd aanbieden van afval moet volgens de partij minimaal 182 euro bedragen.

Peuken en flesjes

Ook wil de partij dat het op straat gooien van klein afval (bijvoorbeeld peuken, kauwgom of flesjes) bestuursrechtelijk gelijk wordt gesteld aan het verkeerd aanbieden van afval. Verder draagt de fractie het college op strenger te gaan handhaven op straatvervuilers.

"Het zwerfvuil in Zaanstad-centrum en met name in woongebieden neemt onacceptabele vormen aan", meldt de partij in een motie.

Rotterdam

Zaanstad is niet de eerste gemeente waar een poging wordt gedaan zwerfvuil op deze manier aan te pakken. In Rotterdam krijgen mensen die vaker rotzooi maken steeds hogere boetes. De eerste overtreding kost 140 euro. Wordt er een tweede keer vervuild dan is de boete 280 euro of drie dagen werkstraf. Wie een derde keer in de fout gaat moet 420 euro betalen of een werkstraf van vijf dagen uitvoeren.

