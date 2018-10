Purmerendse vader en zoon internationaal bekend door levensechte horror-creaties

PURMEREND - Een giraffe, griezelige aliens en een loods vol lijken en afgehakte ledematen. Vader en zoon Hillenbrink runnen samen het bedrijf Rob's Prop Shop waar ze rekwisieten maken voor films. Let op: een sterke maag vereist bij het kijken, dit is Halloween voor gevorderden!

"Hoeveel lijken hebben we hier liggen?", denkt Rob Hillenbrink hardop. "Een stuk of twintig, dertig, zoiets." "En veel zwangere buiken en pasgeboren baby's," vult zoon Erik aan. "Die verhuren we nog volop na de filmopnames."

Rob en Erik verzorgen make-up en rekwisieten met special effects voor films, theatervoorstellingen en musea. De werkplaats in Purmerend is bijna te klein voor alle beesten, griezels en losse hoofden. "De ijsbeer en de reuzenrat passen nog, maar de giraffe uit Dikkertje Dap staat in onze andere opslag, het werd te vol hier", zegt Erik.



Gouden Kalf

In de filmwereld zijn ze inmiddels beroemd, zowel in Nederland als internationaal. Op het kantoor prijkt zelfs een Gouden Kalf. "Daar zijn we best een beetje trots op," vertelt Rob. "Een beloning voor ons harde werken."



Erik groeide op tussen de afgehakte handen en de passie sloeg over van vader op zoon. "Mijn vader wilde eerst nog dat ik een ander beroep zou kiezen, maar na de filmacademie ben ik ook in het bedrijf komen werken."

Ze vliegen de hele wereld over en maken lange dagen. "De magie van dit vak is dat elke dag anders is. Op de ene filmset ben ik bezig met bloed en wonden en een dag later moet ik een dier in een kinderfilm besturen," vertelt Erik.

Ook onze eigen verslaggever ging 'onder het mes':



Tips

Met Halloween willen ook de huis- tuin- en keukengriezelaars goed voor de dag komen. Heeft het tweetal nog tips? "Bekijk instructiefilmpjes op YouTube, daar is genoeg te vinden. En wees voorzichtig met griezel-lenzen, want daar gebeuren veel ongelukken mee."