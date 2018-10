Geen concreet uitzicht op gehele doorstart MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) Op dit moment zijn er nog geen concrete uitzichten op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Dat laten de curatoren van het afgelopen week failliet verklaarde ziekenhuis weten.

"MC Slotervaart werkt in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars, andere ziekenhuizen en huisartsen aan een gecontroleerde overgang van de poliklinische patiënten", laten curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot vanavond in een persbericht weten.

Zij voelen zich genoodzaakt "over te gaan tot een gecontroleerde afbouw van de door MC Slotervaart verleende zorg." De curatoren noemen het faillissement droevig en onverwachts.

Medewerkers blijven werken

Er wordt nu vooral gekeken naar waar patiënten nu moeten aankloppen voor zorg. "MC Slotervaart heeft de opgenomen patiënten vrijdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in de regio. De reden dat dit zo snel moest gebeuren was omdat er niet genoeg personeel meer was voor de operatiekamer en de intensive care. Dit kwam doordat een hoog percentage gespecialiseerd personeel geen vast contract had."

Werknemers die wel een vast contract hebben blijven vooralsnog hun werk doen. "Medewerkers van klinieken waar nu geen patiënten meer liggen, worden waar nodig elders in het ziekenhuis ingezet."

Voor een van de ziekenhuizen van de MC Group in Flevoland die failliet verklaard werden, is inmiddels wel een geïnteresseerde partij.