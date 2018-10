Deel dit artikel:













Ondernemingsraad vol vertrouwen over toekomst Waterlandziekenhuis en WFG Foto: Google Streetview

HOORN - De ondernemingsraad van de fusieziekenhuizen Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis is vol vertrouwen over de toekomst. Dat laat zij weten in een reactie aan NH Nieuws. Vorige week werd bekend dat er een verlies van negen miljoen euro wordt geleden.

Voorzitter Netty Salentijn zegt dat de ondernemingsraad iedere maand op de hoogte wordt gehouden van de financiële situatie. "Wij waren dan ook al in een vroeg stadium op de hoogte van het mogelijke verlies aan het einde van het jaar." Lees ook: Financiële problemen WFG en Waterlandziekenhuis: "Dit hadden we niet voorzien" De ondernemingsraad (OR) houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten en denkt mee over het herstelplan. "Vanaf juli dit jaar wordt er hard gewerkt aan dat herstelplan waar niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn structurele verbeteringen ingezet worden", aldus Salentijn. Geen gedwongen ontslagen

Tot slot meldt de voorzitter van de OR: "Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, eerder het tegenovergestelde. We hebben alle medewerkers nodig om het herstelplan te doen slagen."