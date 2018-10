Deel dit artikel:













Twee personen nagekeken na brandstichting in zorginstelling Bennebroek Foto: Michel van Bergen Foto: Michel van Bergen Foto: Michel van Bergen

BENNEBROEK - Bij een zorginstelling aan de Rijksstraatweg in Bennebroek is aan het begin van de avond brand gesticht. Twee personen die rook hadden ingeademd zijn in de ambulance gecontroleerd.

Rond 17.00 uur ging het brandalarm af nadat er rook uit een waskar kwam. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle. Woordvoerder Walter Nijbroek van de Veiligheidsregio laat weten dat een van de bewoners de brand had gesticht, vermoedelijk met een sigaret.