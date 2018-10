Sluiting dreigt voor tabakswinkel met verdwijnen Toto-gokspel: "Anderhalve ton omzetverlies"

ZWANENBURG - Het einde van gokspel Toto dreigt. Met het verdwijnen van het spel, dat in veel sigarettenwinkels te vinden is, loopt de eigenaar van een tabakswinkel in Zwanenburg een heleboel inkomsten mis. "Dat zou weleens einde oefening kunnen betekenen."

Henriet schrok zich vanochtend rot toen hij hoorde dat het gokken op voetbaluitslagen middels de Toto-formulieren mogelijk verdwijnt. Het zou grote gevolgen hebben voor Gerard. "Het levert me een omzetverlies op van anderhalve ton op jaarbasis", zegt Henriët tegen NH Nieuws.

Nu komen wekelijks zo'n zestig tot zeventig vaste klanten hier hun Toto-formulieren invullen. Gerard is ervan overtuigd dat hij een meerwaarde biedt ten opzichte van bijvoorbeld online-gokken. "We creëeren hier een sfeertje binnen de winkel en binnen de klantenkring. Ze gaan bijvoorbeeld met elkaar in discussie over wedstrijden."

'Traditie'

"Ik haal meestal mijn loten in de sigarenwinkels, omdat het traditie is. Bij de supermarkten verkopen ze ook loten, maar mijn gevoel gaat meer naar dit soort zaken", zegt een klant tegen NH Nieuws.

Als het aan de Ministerie van Financiën ligt, wordt de belasting op het spel fors verhoogd. Het wordt daarmee zo duur, dat het een verliesgevend product wordt voor de Nederlandse Loterij, de eigenaar van Toto. "Ik denk dat er een soort rouwproces op gang komt in Zwanenburg als ik mijn winkel moet sluiten. Want men wil dit soort winkeltjes gewoon behouden binnen het dorp", vervolgt Henriet.

Tweede Kamer

Half november wordt in de Tweede Kamer over de nieuwe regels gesproken. Als de Toto veel zwaarder wordt belast, zullen de maatregelen op z'n vroegst in juni 2020 van kracht zijn.