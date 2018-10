Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Haarlemmermeer gaat zonnewegdek testen op N232 Foto: Rijkswaterstaat

HAARLEMMERMEER - SolaRoad maakt van de weg één groot zonnepaneel. Een eerdere pilot in Krommenie met de weg die zonlicht omzet in elektriciteit was een groot succes en nu willen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer ook in die gemeente begin 2019 honderd meter van het hightech wegdek op de Fokkerweg (N232) hebben aangelegd.

De keuze is op de parallelweg van de N232 gevallen, omdat hier voldoende zonlicht op zou schijnen en er regelmatig zwaar verkeer overheen rijdt. Met de opgewekte energie kan in de toekomst wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s (die eroverheen rijden) en huishoudens van stroom worden voorzien. De Gedeputeerde Staten hebben 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de pilot, het onderzoek en de doorontwikkeling van het product. De proef duurt in totaal drie jaar. Drie jaar geleden werd er door SolaRoad in Krommenie al een fietspad belegd met zonnecellen. Deze eerste test leverde meer stroom op dan verwacht. Na een half jaar bleek het hightech fietspad genoeg stroom op te leveren om een eenpersoons huishouden een jaar van elektriciteit te voorzien. Lees ook: Fietspad met zonnecellen in Krommenie levert meer stroom op dan verwacht Op donderdag 1 november organiseert de provincie, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, een inloopbijeenkomst voor omwonenden en bedrijven in de omgeving. Medewerkers van de provincie vertellen in het Dijkhuis in Oude Meer alles over SolaRoad en de nieuwe pilot.