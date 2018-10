Groot Goois Dictee morgen live uitgezonden op alle kanalen van NH

HILVERSUM - Het jaarlijkse Groot Goois Dictee wordt morgenavond live uitgezonden op alle kanalen van NH. Het dictee wordt voor de vierde keer gehouden en wordt dit jaar voorgelezen door NH-presentatrice Nejifi Ramirez.

Deelnemers kunnen zich vanaf 19.30 uur inschrijven in de Raadzaal en de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Dudokpark in Hilversum. Het theater van de Openbare Bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg staat stand-by met grootbeeldprojectie van het evenement. Thuiskijkers kunnen het via NH live volgen op televisie en de website.

Het meeschrijven duurt zo'n drie kwartier, waarna een jury de teksten nakijkt. Rond 22.30 uur is het afgelopen.

Het dictee is een initiatief van Lions Club 't Gooi en Lions Club Hilversum. Dit jaar zetten de clubs zich in tegen laaggeletterdheid. Er blijken in Nederland nog 2,5 miljoen mensen te zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Kinderen die naar de Leesclub Hilversum gaan, vertellen in deze video waarom lezen belangrijk is: