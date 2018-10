Toch een bed voor Beverwijkse Mieke na dag vol hoop en vrees

BEVERWIJK - Het was een dag waarop Mieke Huisman uit Beverwijk zich in een emotionele achtbaan bevond. Vanmorgen werd ze nog weggestuurd bij de regionale daklozenopvang in Haarlem, maar rond 17.00 uur volgde alsnog het bericht dat ze de nacht er kan doorbrengen.

Mieke was blij met het verlossende telefoontje. "Ik ben opgelucht en vind het heel spannend de nacht in Haarlem door te brengen. Het is voor mij toch een beetje vreemd hier. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Maar het is een oplossing, al is het voor de korte termijn. Want vergeet niet dat ik morgenochtend om 9.00 uur weer op straat sta. Mischien krijg ik dan alsnog het intakegesprek."

Vanmorgen zag de situatie van Mieke, die twee nachten op straat heeft geslapen, er nog heel anders uit. Ze was door de gemeente Beverwijk naar Haarlem gestuurd, waar ze bij de centrale opvang een gesprek zou hebben.

Maar na vijf minuten stond de vrouw, die invalide is, alweer buiten. Er was geen personeel om het gesprek te voeren en plaats voor vannacht was er ook al niet, zo kreeg ze te horen: