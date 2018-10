Vader bezorgd over toekomst jeugdzorginstelling: "Deze plek is heilig voor ons"

HEERHUGOWAARD - Nico Molenaar is er niet gerust op dat zijn dochter in de jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard geholpen kan blijven worden. Vorig jaar november werd de familie duidelijk dat het nu 15-jarige meisje slachtoffer was van seksueel misbruik.

Na een jaar lange tocht langs zo'n 30 instellingen wordt ze volgens de vader nu eindelijk echt geholpen. Bij een recente aanbesteding verloor de instelling echter de klus voor zorg aan jongeren uit Noord-Holland Noord in een gesloten opvang.

Volgens de gemeenten in de regio is het Transferium contractueel verplicht om de zorg van de jongeren die er nu zitten af te ronden. Het Transferium gaat in ieder geval naar de rechter.

'Alleen maar slechter'

"Omdat ze geen adequate hulp kreeg, is ze eigenlijk alleen maar slechter geworden", zegt vader Nico Molenaar tegen NH Nieuws. Hij blikt terug op de afgelopen periode. "Ze is suicidaal geworden en daarbij heeft ze inmiddels een eetprobleem ontwikkeld. Het Transferium is echt de eerste plek die echte hulp geboden heeft. Sinds een week of 5 hebben wij als familie ook eindelijk weer een beetje rust omdat mijn dochter hier op een meer dan goede plek zit."

Alle wisselingen in het afgelopen jaar heeft weinig goed gedaan. Nu er een vast team van zorgverleners om Nico's dochter aan het werk is, gaat het een stuk beter. "Deze plek is heilig voor ons".

Nico hoopt dat de zorg inderdaad kan blijven, opnieuw verhuizen is geen optie: "Dat mag niet. Dan kunnen we een kist bestellen. Dat zou de zoveelste keer zijn dat ze afscheid moet nemen. Dan is het einde oefening en dan weet ik zelf ook niet meer waar ik moet zijn"

Transferium gaat via de rechter proberen om de aanbesteding stop te zetten. Waarschijnlijk dient die zaak eind november.