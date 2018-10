Mindervaliden blij met aanpassingen station Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Liften, nieuwe ribbeltegels voor slechtzienden en een helpende hand bij het in- en uitstappen van de treinen. Station Bloemendaal is een stuk beter toegankelijk geworden voor mindervaliden.

Maandag zijn de gloednieuwe liften in gebruik genomen. Het is voor mensen met een beperking zo veel makkelijker om óp en van de perrons te komen.

'Laten vallen'

De plannen voor de liften op het station dateren al uit 2013. Het station van Bloemendaal stond bekend als slecht toegankelijk voor mindervaliden. En het werd ze nog lastiger gemaakt toen ook nog eens een belangrijke buslijn in het dorp werd geschrapt. "Hoe ik op het perron kwam? Stapje voor stapje en met hulp, ik kan me toch moeilijk van die trappen laten vallen", lacht een meneer met een rollator in zijn handen. Hij kan nu met één druk op de liftknop binnen een paar minuten op het perron zijn.

Assistentie

Ook kan er gebruikt worden gemaakt van reisassistentie, oftewel mensen die helpen bij het in- en uitstappen of als begeleiding tussen de liften. Bloemendaal is nu de honderdnegentiende gemeente die daar gebruik van maakt. Langzamerhand worden steeds meer stations beter toegankelijk, maar er zijn er nog een aantal die onder handen moeten worden genomen. Eén daarvan, twee stops verderop, werd vanmiddag al door de aanwezigen geopperd: "Dat moet station Driehuis zijn."