Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Restaurant TOV uit Schagen door Iens verkozen als beste restaurant Foto: Google Maps

SCHAGEN - Restaurant TOV in Schagen is door Iens verkozen als beste restaurant van Nederland. In de vandaag gepresenteerde Insider Top 250 eindigde het restaurant op de eerste plek.

Boven het restaurant woedde afgelopen voorjaar nog een brand. De zaak moest bijna twee maanden dicht, maar dat maakte voor de notering in de lijst niet uit. "We staan gewoon op nummer 1 van Nederland", reageren de eigenaren van het restaurant zelf op Facebook. "Niet te geloven!" De Insider Top 250-lijst komt tot stand door het cijfer dat de restaurants als klantenbeoordeling op iens.nl hebben. Ook moeten er in het afgelopen jaar minimaal 25 reviews zijn geweest. TOV laat met een 9.7 vele restaurants achter zich. Amstelveen

Ook een ander restaurant uit Noord-Holland dat dit jaar te maken kreeg met brandschade bevindt zich in de top 10 van de lijst. Restaurant Aan de Poel wist met een cijfer 9.5 een achtste plek te veroveren.