Rondreizend muziekfestival Popronde doet voor vierde keer Hilversum aan

HILVERSUM - Het gratis rondreizende muziekfestival Popronde doet volgende maand voor de vierde opeenvolgende keer Hilversum aan. Er zijn op zondag 11 november, en verspreid over het centrum van de mediastad, optredens van 21 bands te zien.

Stadscoördinator Jim van Kooten van Popronde in Hilversum is volgens Nieuws uit Hilversum erg tevreden over het programma van Popronde 2018. "Het muziekfestival begint om half 4 's middags op twee verschillende locaties. De allerlaatste act is om 10 uur 's avonds in podium De Vorstin. Dat noemen we de afterparty van Popronde."

Het eerste jaar dat Hilversum werd aangedaan door het rondreizend muziekfestival werd het evenement te groot aangepakt, vindt Van Kooten. "Hilversum doet nu voor de vierde keer mee. Het eerste jaar was heel groot, eigenlijk te groot. Het was bovendien nieuw, dus de mensen kenden het niet. Hierdoor waren er ook niet veel bezoekers. In het tweede jaar hebben we wat locaties eraf gehaald en daarna ging het hartstikke goed."

Nederlandse achtergrond

De deelnemende bands hebben allemaal een Nederlandse achtergrond en spelen diverse genres. Van Kooten: "Er wordt echt van alles gespeeld. Van singer-songwriter tot rock, van pop tot reggae en drum 'n bass tot blues. Bijna elk genre is vertegenwoordigd op deze dag." Verder is Popronde gratis toegankelijk voor iedereen. "Je kunt gewoon overal naar binnen lopen. De act zijn niet allemaal tegelijkertijd, dus de mensen hoeven niks te missen."

Dat het nieuwe bands zijn die optreden, betekent volgens Van Kooten niet dat het niveau minder is. "Ze zijn nu allemaal nog vrij onbekend, maar de bands zie je over drie jaar bij wijzen van spreken op de grote podia." Voorbeelden van deelnemers die in het verleden meededen aan Popronde en later enorm succesvol werden, zijn Racoon, Kensington, Chef'Special en Dotan. "Je ontdekt nieuwe acts en dat is leuk om mee te maken."

Haarlem

Hilversum is overigens niet de enige Noord-Hollandse plaats die door het muziekfestival wordt aangedaan. Op 6 oktober was Haarlem al gaststad en gisteren traden de bands op in Hoorn. Popronde is verder nog op 9 november in Alkmaar en sluit op 24 november met een groots eindfeest af in Amsterdam.