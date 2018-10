ODIN '59 was liever naar De Kuip of de ArenA gereden

HEEMSKERK - Derde divisionist ODIN '59 gaat woensdag voor de KNVB-beker op bezoek bij FC Emmen. Liever hadden de Heemskerkse amateurs Ajax of Feyenoord geloot. Emmen is ver weg en speelt drie niveaus hoger in de eredivisie. De kans dat het unieke bekeravontuur een vervolg krijgt, achten ze bij ODIN'59 dan ook niet groot.

"Een klote-loting", zegt een fan eerlijk. Ook trainer Richard Plug had op een meer aansprekende tegenstander gehoopt. "Toen Emmen uit de koker kwam, baalde ik wel." Keeper Barry van Dijk spreekt nog van een 'leuk affiche'. "Het enige nadeel is dat het een verre uitwedstrijd is. Bijna iedereen moet werken. Ik werk zelf tot een uur of één. Om twee uur mogen we ons dan weer melden op de club."

Drie supportersbussen

Ook voor de supporters is de uitwedstrijd op een doordeweekse avond niet zomaar in te plannen. Toch gingen zaterdag de laatste plaatsbewijzen voor de drie supportersbussen vlotjes van de hand. Dromen van een bekerstunt doet slechts een enkeling. "ODIN heeft geen schijn van kans", zegt een supporter resoluut. Secretaris Joop de Vries houdt de moed erin. "Als we tien keer tegen Emmen spelen, zullen we negen keer verliezen. Laat woensdag die ene keer zijn."

De wedstrijd tussen FC Emmen en ODIN '59 begint woensdagavond om 19.45 uur.

