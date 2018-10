ODIN '59 staat voor erg moeilijke opgave tegen FC Emmen

HEEMSKERK - Derdedivisionist ODIN '59 gaat komende woensdag voor de KNVB-beker op bezoek bij FC Emmen. Het wordt een lastige klus voor de ploeg van trainer Richard Plug, want de club uit Emmen speelt drie niveaus hoger in de eredivisie. De meningen over de loting voor de Heemskerkers verschillen.

"Leuk affiche", zegt ODIN '59-doelman Barry van Dijk. "Bekerwedstrijd, eredivisieploeg.. Het enige nadeel is dat het een verre uitwedstrijd is. Bijna iedereen moet werken. Ik werk zelf tot een uur of een. Om twee uur mogen we ons dan weer melden op de club."

Trainer Plug had liever een andere tegenstander gezien. "Toen Emmen uit de koker kwam.. Dan baal je wel." Het moet in ieder geval beter dan de verloren generale repetitie van afgelopen zaterdag tegen Jong FC Groningen (2-5) volgens de coach. "Dit is een hele slechte generale. Het mag duidelijk zijn dat het een enorm lange busreis terug wordt als we het woensdag zo doen als vandaag."

De wedstrijd tussen FC Emmen en ODIN '59 begint woensdagavond om 19.45 uur.