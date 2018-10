Deel dit artikel:













5-pins biljarten wat is dat nou weer? Foto: NH/ Tijmen Koelemeijer

BEVERWIJK - Het afgelopen weekend werd in Beverwijk voor de tweede keer het NK 5-pins biljarten gehouden. Weining mensen zullen weten wat dat is. Deze vrij nieuwe discipline is een combinatie van pool, snooker en het aloude biljarten.

Midden op het biljart staan een aantal pins, pionnen alsof je mens-erger-je-niet speelt. De bedoeling van het spel is om eerder 60 punten te scoren dan je tegenstander. Hoe je dat kunt doen met behulp van die pins kan je zien in de video hierboven. Voor het tweede keer op rij kroonde Ernst-Jan Driessen zich tot Nederlands kampioen. Op de tweede plaats eindigde Dave Christiani en het brons was voor Alex ter Weele en Ernst Driessen, de vader van de winnaar.