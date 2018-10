Zorgwekkende cijfers: 15 procent van de jongeren steekt dagelijks sigaret op

ENKHUIZEN - Te veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar roken, zo vindt GGD Hollands Noorden. Uit onderzoek blijkt dat Noord-Holland Noord 15 procent dagelijks een sigaret opsteekt. Zorgwekkend, vindt de GGD.

Bijna drieduizend jongeren uit West-Friesland, de Noordkop en de regio Alkmaar vulden een vragenlijst in over roken, gezondheid en leefstijl. We zetten de meest opvallende resultaten op een rij:





En ben je nou benieuwd geworden hoe het er bij jou voorstaat? Zoek dan je gemeente op in dit kaartje.

De GGD Hollands Noorden vindt de uitkomsten nog veel te hoog. Ook blijken de rokers meer problemen te hebben dan niet-rokers. Anneke van Doorn van de GGD legt uit hoe dat zit en allereerst hoe Noord-Holland Noord zich verhoudt tot de rest van de provincie.





Een school die al zover is, is het Martinuscollege in Grootebroek. Begin 2017 werd zowel binnen de school als buiten op het plein een algeheel rookverbod ingevoerd. En naar eigen zeggen niet zonder succes.