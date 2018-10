Ondernemer en gemeente Hilversum in de clinch om spandoek, bouwproject ligt stil

HILVERSUM - Door een conflict rond een bouwproject aan de Neuweg in Hilversum ligt de bouw stil. De gemeente heeft de bouwvergunning ingetrokken en de ondernemer heeft op zijn beurt een spandoek opgehangen met een cynische tekst gericht aan het gemeentebestuur. De gemeente wil dat de naam van een ambtenaar van het doek wordt verwijderd.

Vastgoedondernemer Robert van Loenen krijgt in 2007 een vergunning voor het bouwen van een appartementencomplex aan de Neuweg. Het plan behelst zes appertementen. Ruim tien jaar later is hij nog niet verder gekomen dan de kelder. "Ik heb ook last gehad van de crisis."

Net toen hij naar eigen zeggen weer het geld had om verder te bouwen, trok de gemeente tot zijn verrassing vorig jaar de bouwvergunning in. Buurtbewoners klaagden over het rommelige aanzicht en de gemeente vond dat er te weinig voortgang was. Van Loenen vermoedt dat de gemeente een ander idee met de grond heeft, maar kan dat niet hard maken.

'Ziet er niet uit'

Justin Mutsaers woont recht tegenover de bouwlocatie. Hij heeft er zelf niet over geklaagd, maar snapt het wel. "Ik woon hier sinds 2009, toen stond het oude huis er nog. Dat is vlak daarna afgebroken en sindsdien is het een bouwput. Het ziet er niet uit. Jammer is dat."

Dat zal voorlopig niet veranderen zolang de gemeente en Van Loenen met elkaar in de clinch liggen. Mutsaers ziet het intrekken van de bouwvergunning dan ook niet als oplossing. "Ik denk dat wij als buurtbewoners willen dat er zo snel mogelijk iets komt te staan."



'Ik ben wanhopig'

Van Loenen heeft nog een rechtszaak bij de Raad van State tegen de gemeente lopen, maar heeft in de tussentijd ook een spandoek opgehangen waarin hij de burgemeester, de wethouder en een ambtenaar cynisch bedankt. "Ik ben ook wanhopig. Wie heeft hier nou baat bij? Ik zie zelf wel dat het een rommeltje is. Wat is de optie nu? Dit nog tientallen jaren laten liggen of gewoon beginnen?"

De gemeente wil niet inhoudelijk ingaan op het conflict zolang de rechtszaak loopt, maar reageert wel op de tekst op het spandoek. "Het klopt inderdaad dat een van onze wethouders heeft verzocht aan de eigenaar om de naam van de ambtenaar van het spandoek te halen. Tot nu toe is hier nog geen gehoor aan gegeven. Wij gaan volgende week overleggen of wij hier nog verder actie op gaan ondernemen." Volgens Van Loenen heeft hij nog niets gehoord.