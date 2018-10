Problemen Zaanse scholen stapelen zich op: "58 keer geen vervangende leraren"

ZAANSTAD - Zaanse scholen van de scholenkoepel Agora hebben de afgelopen weken in zwaar weer gezeten door het lerarentekort. Er waren tientallen keren problemen vanwege een gebrek aan vervangend personeel. Ondanks de problemen is er op de scholen nog geen vierdaagse schoolweek ingevoerd.

"Tussen de zomer en herfst hebben we tien keer een groep naar huis gestuurd voor één dag. Dat kwam door uitval door ziekte", zegt Rien Spies, directeur van scholengemeenschap Agora in Zaandam, tegen NH Nieuws.

"Zeven keer is er om diezelfde reden een groep verdeeld. In 41 gevallen is de directeur of de intern begeleider voor de klas gegaan", vult Spies aan. "Er was dus in totaal 58 keer een probleem vanwege het gebrek aan vervanging."

Door het schrijnende lerarentekort werd in september door scholengemeenschappen in de Zaanstreek gewaarschuwd dat er een vierdaagse schoolweek zou worden ingevoerd. Op z'n minst één school van de scholenkoepel Zaan Primair besloot minimaal tot Kerst een vierdaagse schoolweek in te voeren.

Ondanks de problemen in de afgelopen weken zegt Spies dat daarvan bij scholen van Agora nog geen sprake is geweest. "We werken nog dagelijks aan oplossingen. We komen nog steeds mensen tekort en er is geen aanwas."

Eerder maakte NH Nieuws onderstaande reportage over de vierdaagse schoolweek in Zaanstad: