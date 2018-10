Loosdrechtse kinderoncoloog krijgt lintje voor baanbrekend werk

LOOSDRECHT - Kinderoncoloog Rob Pieters uit Loosdrecht heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Freek Ossel van de gemeente Wijdemeren een koninklijke onderscheiding gekregen. Pieters is benoemd tot Officier in de Oranje-Nassau.

De arts krijgt de onderscheiding voor zijn werk en inzet als wetenschapper, kinderoncoloog en initiatiefnemer van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het werd bij hem opgespeld tijdens het eerste, grote internationale wetenschappelijke congres dat door het kinderoncologisch centrum werd gehouden.

"Dankzij zijn tomeloze inzet, dadendrang, topexpertise en inspirerende en innemende persoonlijkheid heeft de heer Pieters zelf veel verbeteringen gerealiseerd, maar ook vele anderen weten te inspireren en motiveren om zich - wereldwijd - in te zetten voor de zorg voor kinderen met kanker", zegt burgemeester Freek Ossel. "Hij heeft zijn positieve ongeduld om kinderen te genezen omgezet in een indrukwekkende drive om een ongekende hoeveelheid mensen en middelen te mobiliseren om dat doel sneller te realiseren. Een zeer uitzonderlijke prestatie waar wij erg trots op zijn."

Oprichting van KiKa

Pieters zet zich sinds de start van zijn carrière als kinderoncoloog in 1987 in om de zorg voor kinderen met kanker te verbeteren en zo meer kinderen te genezen. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van acute lymfatische leukemie, stond in 2002 aan de wieg van de oprichting van de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en is initiatiefnemer van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Tevens werkt hij als hoogleraar kinderoncologie aan de Universiteit Utrecht, zit hij in diverse raden en heeft hij tal van wetenschappelijke artikelen geschreven.