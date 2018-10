Spoedzorg voor kinderen met ernstige verwondingen in Purmerend verdwijnt

HOORN - Kinderen met ernstige verwondingen of ernstige ziekten kunnen per 4 november vanuit het Waterlandziekenhuis alleen nog terecht bij de spoedeisende hulp in Hoorn.

Door een verhuizing van de afdelingen acute verloskunde, neonatologie en klinische kindergeneeskunde, kunnen kinderen met ernstige verwondingen alleen nog op de spoedeisende hulp in het Westfriesgasthuis Hoorn terecht. Het gaat dan met name om klachten als hoge koorts, buikpijn, een ongeval, problemen met slikken, benauwdheid of (heftige) allergische reacties.

Alleen tijdens kantooruren

"Deze verandering is nodig, omdat kinderartsen in Purmerend alleen tijdens kantooruren in het Waterlandziekenhuis zijn en er geen mogelijkheid is om kinderen op te nemen", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Een kind kan wel op de spoedeisende hulp in Purmerend worden behandeld voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden, keel-, neus- of oorklachten of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is.

Kinderarts Karin Massar: "Maar het is altijd mogelijk dat een kind, afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht, alsnog naar Hoorn wordt overgeplaatst. Ik kan me voorstellen dat het wennen is voor ouders. Bel bij twijfel gewoon net als altijd de Spoedpost in Purmerend."